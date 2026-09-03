Bolu Belediyesi'ndeki 34 milyonluk hayali mesai soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'ndeki 34 milyonluk hayali mesai soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesi\'ndeki 34 milyonluk hayali mesai soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bolu Belediyesi'ne yönelik 34 milyon 288 bin TL'lik usulsüz ödeme soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 8 şüphelinin hakimliğe çıkarılması bekleniyor.

Bolu Belediyesi'ne yönelik 34 milyon 288 bin TL'lik usulsüz ödeme soruşturmasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 8 şüphelinin hakimliğe çıkarılması bekleniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin çöp toplama işini gerçekleştiren yüklenici firmaya yapılan ödemeler incelemeye alındı. İncelemelerde, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yönde evrak düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturmada, yüklenici firmaya bu yöntemle toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında halen tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da bulunduğu belediye yöneticileri, çalışanları ve şirket yetkililerinden oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi

Gözaltı kararlarının ardından jandarma ekipleri, 1 Eylül Salı günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilen Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında işlemleri sürdürülen şüphelilerden 14'ü, geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından 8 şüpheli ise yeniden jandarma birimlerine götürüldü. Toplamda 16 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi'ndeki 34 milyonluk hayali mesai soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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