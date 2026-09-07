Bolu Çarşamba Pazarı\'nda yol verme kavgası çıkan 2 kişiyi vatandaşlar ayırdı

Bolu'da pazar yerinde alışveriş yapan 2 kişi arasında 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde kurulan Bolu Pazarı'ndaki köy ürünlerinin satıldığı kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş için pazara gelen 2 kişi arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay fiziksel kavgaya dönüştü. Pazarda bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.