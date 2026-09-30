Bolu Çobankaya\'da izinsiz 60 kilogram salyangoz toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz olarak 60 kilogram salyangoz toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen salyangozlar tekrar doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçesine bağlı Çobankaya köyü mevkiinde denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede devriye atan ekiplerin kontrolleri sırasında 2 şahsın izinsiz bir şekilde doğadan salyangoz topladığı tespit edildi. Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan incelemede, yaklaşık 60 kilogram ağırlığında salyangoz ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Herhangi bir izin belgeleri bulunmayan 2 şahsa tarım müdürlüğü ekipleri tarafından idari yaptırım uygulandı. Ele geçirilen 60 kilogram salyangoz ise ekipler nezaretinde zarar görmeden tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.