Bolu'da 2 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı

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Bolu'da cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattan aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düşme anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam kenarında oyun oynayan İ.F.(2), dengesini kaybederek açık olan camdan düştü. 2'nci kattan yere düşen bebek, baygınlık geçirdi. Bir süre yerde hareketsiz halde yatan bebeğin o halini gören annesi sinir krizi geçirdi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU