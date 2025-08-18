Bolu\'da 5 Ayda 36 Bin Araç Ceza Aldı

Bolu'da son 5 ayda yapılan trafik denetimlerinde 36 bin 136 araç ve sürücüye toplam 113 milyon 996 bin 53 lira idari para cezası uygulanırken, 2 bin 349 araç trafikten men edildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 5 ayda şehir genelinde sürücülerin kurallara uyması için sık sık denetimler gerçekleştirdi. 5 aylık dönemde hız ihlali, hatalı sollama, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama ve belgelerde eksiklik gibi birçok kural ihlaline işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 36 bini aşkın araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, teknik yetersizlik, eksik evrak veya ağır kural ihlali nedeniyle 2 binden fazla araç trafikten men edildi. 36 bin 136 araç ve sürücüye toplam 113 milyon 996 bin 53 lira idari para cezası uygulandı