Bolu\'da 561 Bin Gül Şehri Süsledi

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından orta refüjlere ve dönel kavşaklara dikilen 561 bin gül, şehirde görsel bir şölen oluşturdu.

Bolu Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Şehrin estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla, bu yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından cadde ve bulvarlardaki orta refüjlere ve dönel kavşaklara çok sayıda gül dikildi. Son 5 yılda dikilen güllerle birlikte toprakla buluşan gül sayısı 561 bin oldu. Farklı renklerdeki güllerin açmasıyla birlikte şehir adeta bir gül bahçesine dönüştü. Güller, oluşturdukları görsel şölen ve hoş kokularıyla hem yayalardan hem de trafikteki sürücülerden tam not aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca şehrin güzelliğine güzellik katan güllerin bakım ve sulamasını yaparak canlılıklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU