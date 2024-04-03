Bolu'da AK Piliç Firmasının Tavukları Çalındı - Son Dakika
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Bolu'da AK Piliç Firmasının Tavukları Çalındı

Bolu\'da AK Piliç Firmasının Tavukları Çalındı

Bolu'da AK Piliç firması tarafından kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan 1'i şirket çalışanı 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin uzun süredir tavukları çaldığı ve firmayı yaklaşık 2 milyon lira zarara uğrattıkları bildirildi.

03.04.2024 23:13
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Bolu'da AK Piliç firması tarafından kesim için gönderilen tavukları çalma girişiminde bulunan 1'i şirket çalışanı 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin uzun süredir tavukları çaldığı ve firmayı yaklaşık 2 milyon lira zarara uğrattıkları bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına, AK Piliç firması tarafından canlı tavuk yüklü kamyon şoförünün hırsızlık yaptığı ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, kamyonla taşınan tavukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, söz konusu kamyonun Dağkent Mahallesi'nde kullanılmayan binaya park edildiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tavukları kamyondan boşaltmaya çalışan firma çalışanı kamyon şoförü H.G. ile arkadaşları S.K. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı. Jandarmayı görünce kaçan şahıslar kovalamaca sonucunda yakalandı. Jandarma ekiplerinin havaya açtığı uyarı ateşiyle yakaladığı şahıslar karakola götürüldü. Kamyondan indirilen 250 canlı tavuk ise firma yetkililerine teslim edildi.

Şahısların uzun süredir tavukları çaldığı ve yaklaşık 2 milyon lira civarında vurgun yaptığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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