Bolu\'da Akaryakıt İstasyonunun Yakınındaki Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

3.Sayfa

Bolu'da akaryakıt istasyonunun dibinde bulunan tarlada çıkan anız yangını söndürüldü. Erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Yeniakçakavak köyü mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun dibinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı tarlada anız yangını çıktı. Çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan tarlada çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Erken müdahaleyle facianın eşiğinden dönüldü. - BOLU