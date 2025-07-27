Bolu'nun Saraycık köyünde kuru otların bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, öğle saatlerinde Merkeze bağlı Saraycık köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, rüzgarın da etkisiyle kuru otlar kısa sürede alev aldı. Yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören köylüler traktörlerle yangına ilk müdahalede bulundu. Ardından köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Anız Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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