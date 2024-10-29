Bolu\'da Anız Yangını Tarım Aletlerini Yaktı

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Bolu'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, tarım aletlerini küle çevirdi.

Yangın, Karaköy Mahallesi'nin girişinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tarlanın kuru otlarında yangın çıktı. Çıkan anız yangını rüzgarım etkisiyle büyüdü. Yangının sirayet ettiği ahşap yapı alevlere teslim oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahşap yapının içerisinde bulunan tarım aletleri yangın nedeniyle küle döndü. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı. - BOLU