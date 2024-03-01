Bolu'da ara sokakta otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da ara sokakta otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı

Bolu'da meydana gelen kazada, ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir otomobil ile seyir halindeki bir cip çarpıştı. Kazada 2 kişi otomobilde, 1 kişi ise cipte yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ara sokakta otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da ara sokakta otomobil ve cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi Hasan Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bülbül Sokak üzerinde seyreden Samet T. idaresindeki 22 UE 404 plakalı cipe, ara sokaktan kontrolsüz çıkan Yasemin A. yönetimindeki 14 BV 479 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi, cipte bulunan 1 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da ara sokakta otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da ara sokakta otomobil ve cip çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement