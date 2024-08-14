Bolu'da Aranan 4 Kişi Yakalandı

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Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 10 yıl 20 ay 50 gün hapis cezası ile aranmakta olan (R.D.), kasten yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranmakta olan (M.Ç.), kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranmakta olan (E.Y.), hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranmakta olan (B.A.) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine gönderildi. - BOLU