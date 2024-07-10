Bolu'da Arpa Tarlasında Yangın: Samanlar Küle Döndü - Son Dakika
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Bolu'da Arpa Tarlasında Yangın: Samanlar Küle Döndü

Bolu\'da Arpa Tarlasında Yangın: Samanlar Küle Döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde, balya yapılan arpa tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda tarladaki samanlar küle döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

10.07.2024 13:16
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Bolu'da balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tarladaki samanlar küle döndü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya yapılan arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tarlaya yayıldı. Arpa samanlarının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin tarlada soğutma çalışması sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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