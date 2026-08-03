Bolu'da Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Bolu'da Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Kilitledi

Bolu\'da Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Kilitledi
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Bolu'da asker uğurlamak için yapılan konvoy, caddeyi kapatarak trafiği durdurdu.

Bolu'da asker uğurlaması için konvoy oluşturan grup, araçlarını tek şeritli caddede durdurarak trafiği kapattı. Meşale yakan grup, askere gidecek genci omuzlarına alırken, bazı kişilerin araçların camlarından sarkarak yolculuk yapması dikkat çekti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, tek şeritli caddede durdu. Araçlarını yolun ortasında bırakan gruptakiler, diğer sürücülerin geçişini engelledi. Trafiğin dakikalarca durduğu caddede araçlarından inen grup, meşale yakarak askere gidecek genci omuzlarına aldı. Son ses müzik açıp dans eden gruptakiler, yüksek sesle ilerleyerek çevredekileri rahatsız etti. Yolda ilerleyemeyen sürücüler, korna çalarak duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra araçlarına dönen grup, konvoya devam etti. Konvoydaki bazı kişilerin ise hareket halindeki araçların camlarından sarkarak yolculuk yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Asker Uğurlama Konvoyu Trafiği Kilitledi - Son Dakika

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