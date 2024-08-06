Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bolu\'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bolu'da dönüş yapmak isteyen ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada ATV sürücüsü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.08.2024 13:37
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Bolu'da dönüş yapmak isteyen ATV ile çarpışan motosiklet yolda savruldu. Motosiklet sürücüsünün yaralandığını kazada ATV sürücüsü olay yerinden kaçarken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Köroğlu Mahallesi Köroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Yusuf Çetin G. yönetimindeki 14 ACR 679 plakalı motosiklet, ara sokağa dönüş yapmak isteyen Batuhan Arda Y. idaresindeki 34 EFO 186 plakalı ATV ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yolda savrularak yaralandı. Kazaya karışan ATV sürücüsü ise panikle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf Çetin G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ATV sürücüsü Batuhan Arda Y. ise polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anları ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da ATV ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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