Bolu\'da başarılı emniyet personeline hediyelerini İl Müdürü İpar verdi

Bolu'da başarılı emniyet personeline hediyelerini İl Müdürü İpar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, başarılı emniyet personeline İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda hediye takdim etti. Programda özverili çalışmaları ve teşkilata katkıları dolayısıyla personel tebrik edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, görevlerinde başarılı çalışmalara imza atan personele hediye takdim etti.
Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından, görevlerini üstün gayret, özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirerek başarılı çalışmalara imza atan emniyet personeline hediye takdim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda, görevlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar ve teşkilata sağladıkları katkılar dolayısıyla başarılı personele hediyeleri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Görevlerindeki özverili çalışmaları ve teşkilatımıza sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla personelimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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