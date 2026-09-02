Bolu'da çamaşır makinesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Bolu'da bir apartman dairesinde çamaşır makinesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, yangında yaralanan olmadı ve makine kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çamaşır makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde yaşayan N.T., çamaşır makinesinden duman yükseldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çamaşır makinesinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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