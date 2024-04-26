Bolu\'da çamura saplanan 2 inek kepçe ile kurtarıldı

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yeşil alanda otladıkları sırada çamura saplanan 2 inek kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan Dinlenme Tesisleri mevkiinde bulunan yeşil alanlarda otlayan ineklerden 2'si çamura saplandı. İnekleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yeniçağa ve Dörtdivan İlçe Özel İdaresi ile Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarılan inekler, sahibine teslim edildi. - BOLU