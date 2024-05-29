Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika
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Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü

Bolu\'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde bulunan Bünüş köyünde çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü. Yangın, havadan da dron ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

29.05.2024 10:47
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Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü. 3 ahşap yapıyı küle çeviren yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 09.00'da Çaydurt bölgesinde bulunan Bünüş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan samanlığa sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Alevlerin giderek büyüdüğü yangın, samanlıkların yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde söndürülen yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü. 3 ahşap yapıyı küle çeviren yangın havadan dron ile de görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da çıkan yangında 2 samanlık ve odunluk alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika
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