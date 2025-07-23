Bolu\'da Çöpleri Yakarken Yangın Çıkardı

Bolu'da bir kişinin dere kenarındaki çöpleri yakmak isterken çıkardığı yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürmeye çalışırken yüzünden ve saçlarından hafif yaralanan şahıs "Temizlik olsun diye yaktım. Ne biliyim, yandı bitti" dedi.

Yangın, Doğancı köyündeki dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati O., çöp konteynerine sığmadığı için dere kenarındaki kuru otların arasına bırakılmış çöpleri ateşe verdi. Ancak sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkarak kuru otları tutuşturdu ve geniş bir alana yayıldı.

Müdahale eden vatandaşın saçını ve yüzünü alevler hafif şekilde yaktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşların şikayetçi olması üzerine çöpleri ateşe veren vatandaş hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

"Temizlik olsun diye yaktım"

Çöpleri temizlik amacıyla yaktığını ifade eden Necati O., "Çöp kutusuna sığmayan çöpler vardı. Burada bir haftadır duruyordu. Temizlik olsun diye yaktım. Ne biliyim, yandı bitti" dedi. - BOLU