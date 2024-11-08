Bolu\'da Damat Cinayetleri: İki Müebbet İstemi

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Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanığın 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ile 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederinin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Zengin, mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin (35), kayınpederi Turgut Doğanyiğit (65) ve Emine Doğanyit'i bıçakladı. Karısı, kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı.

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğanyiğit, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Serkan Zengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Kendimi kaybettim. Böyle olmasını istemezdim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplandığını dile getirerek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma ertelendi. - BOLU