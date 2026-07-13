Bolu\'da Düğün Kavgası: Baba ve Oğul Yaralandı

Bolu'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba ve oğlu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında düğün düzeni nedeniyle başlayan tartışma salon dışına taştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmaya çalışan baba ve oğul oldukları öğrenilen D.Ç. ile İ.Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki grup, çevrede bulunanların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU