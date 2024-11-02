Bolu'da Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Bolu\'da Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı

Sudan uyruklu vatandaşların kullandığı elektrikli soba yangın çıkardı, itfaiye müdahale etti.

02.11.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Sudan uyruklu vatandaşlar, doğalgazlı evde ısınmak için kullandıkları elektrikli soba, evin bir odasını yaktı. İtfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3.katında oturan Sudan uyruklu vatandaşlar, gece saatlerinde ısınmak için elektrikli soba yaktı. Koltuğun üzerinde bulunan elektrikli soba sabah saatlerine kadar yandı. Uzun süre elektrikli sobanın ısısına maruz kalan koltuk sabah saatlerinde alev aldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi. Doğalgaz boruları itfaiye ekipleri tarafından kapatıldı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Diğer odalara sıçramadan söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Göçmenler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Sudan, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dizi oyuncusu hırsız çıktı Dizi oyuncusu hırsız çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Elektrikli Sobadan Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.