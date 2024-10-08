Bolu'da Feci Kaza: 77 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da Feci Kaza: 77 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Feci Kaza: 77 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 77 yaşındaki karı-koca yanarak can verdi.

08.10.2024 10:31
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Bolu'da 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde yanarak can veren 2 kişinin kimliği tespit edildi. Feci kazada ölen kişilerin 77 yaşındaki karı-koca olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün H6876BC plakalı Mercedes marka otomobil, Aynalıkaya mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı. Sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı. Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kimlikleri tespit edildi

Adli Tıp Kurumu tarafından kimlik tespit çalışması yapıldı. Kazada otomobili kullananın Ahmet Temiz (77) ve yanındaki yolcunun da eşi Saynur Temiz (77) olduğu öğrenildi.

Ekiplerin konuyla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Feci Kaza: 77 Yaşındaki Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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