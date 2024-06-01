Bolu'da feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu - Son Dakika
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Bolu'da feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu

Bolu'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İsmail Kahraman (79), yaya geçidine adım attığı sırada Ahmet T. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu havada takla atarak yolda savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.06.2024 22:23
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Bolu'da feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu

BOLU - Bolu'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman'a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atarak yolda savruldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilin çarptığı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kamerada

İsmail Kahraman'ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. 2 aracın geçmesini bekleyen Kahraman, yaya geçidine adım attı. Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı kameraya yansıdı. Aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kahraman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu - Son Dakika

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