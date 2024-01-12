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Bolu'da iki caddenin kesiştiği yolda pikapla hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
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Bolu'da iki caddenin kesiştiği yolda pikapla hafif ticari araç çarpıştı

Bolu'da Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde iki caddenin kesiştiği yolda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç apartmanın bahçesine savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bolu\'da iki caddenin kesiştiği yolda pikapla hafif ticari araç çarpıştı
12.01.2024 - 22:57,
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İki caddenin kesiştiği yolda pikapla hafif ticari araç çarpıştı

BOLU - Bolu'da Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde iki caddenin kesiştiği yolda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç apartmanın bahçesine savruldu.

Kaza, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı üzerinden kent merkezi istikametinde seyreden Orhan Y. idaresindeki 14 BA 633 plakalı pikap ile Orhan Gazi Caddesi'nden karşıya geçmekte olan Feyyaz A. yönetimindeki 14 EP 232 hafif ticari araç çarpıştı. Hafif kar yağışının olduğu bölgede kaygan zeminde hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle apartmanın bahçesine savruldu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da iki caddenin kesiştiği yolda pikapla hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika


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