Bolu'da inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı

Bolu\'da inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı

Bolu'da bir inşaat halindeki binada çalışan 62 yaşındaki inşaat işçisi, dengesini kaybederek merdivenlerden bir kat aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:58
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Bolu'da 62 yaşındaki inşaat işçisi, dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında çalışmalarını sürdüren Mehmet A. (62), merdivenlere yakın bir noktada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden inşaat işçisi, merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Mehmet A. düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılarak sedyeye bindirildi. Mehmet A., mesai arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından 3. kattan indirildi. Ambulansa bindirilen yaralı hastaneye sevk edildi. Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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