Bolu\'da İzzet Baysal Sanayi Sitesi\'nde Yangın

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Bolu'da İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nde kaporta boya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İzzet Baysal Sanayi Sitesinde faaliyet göstere kaporta boya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç boyası yapılan iş yerinde tiner ve boya kovaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev alan malzemelerin ateşi etrafa saçıldı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kaporta boya dükkanında çıkan yangın söndürüldü. Yangını söndüren ekipler, iş yerinde soğutma çalışması yaptı. - BOLU