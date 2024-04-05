Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında trafik kontrol noktaları kuruldu. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli ve yolcu olarak seyahat eden trafik personeli, şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda gözlemledi. Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Araç Denetimleri Yaptı - Son Dakika
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan alzaymır hastası S.B., 2 gün önce kayboldu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda S.B., 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma komandoları tarafından hastaneye götürülen S.B.'nin sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?