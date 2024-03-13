Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı köyünde bir enerji işletme tesisi mevkiinde kızıl geyik ve bozayı avlandığı Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbar edildi. Ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Derin dondurucuda kızıl geyik eti
Tesiste jandarma ekipleriyle yapılan aramada, derin dondurucu içinde kızıl geyik eti olduğu değerlendirilen hayvan etleri ile bir miktar hayvansal yağ ele geçirildi. Ayrıca tesisteki farklı bir bölümde ise eski yıllara ait olduğu tahmin edilen 2 geyik boynuzu bulundu. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmalarında ele geçirilen et ve hayvansal yağların kızıl geyiğe ait olduğunun belirlenmesi üzerine enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ile yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Kaçak Avcılık Yapan 2 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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