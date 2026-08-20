Bolu'da Kaza: İmam Odasına Çarpan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika
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Bolu'da Kaza: İmam Odasına Çarpan Araçta Yaralılar Var

Bolu\'da Kaza: İmam Odasına Çarpan Araçta Yaralılar Var
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, caminin imam odasına çarptı. 2 yaralı itfaiye ile kurtarıldı.

Bolu'da park halindeki bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 84 metre savrularak caminin imam odasına çarptı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta seyir halindeyken park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, yaklaşık 84 metre ilerleyerek Yelki Sokak'taki dönel kavşağın üzerinden geçti. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde bulunan caminin imam odasına çarparak durabildi. Kazada sürücü E.İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.F., araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kaza: İmam Odasına Çarpan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kaza: İmam Odasına Çarpan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika
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