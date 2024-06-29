Bolu'da Kiraz Toplarken Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Bolu'da kiraz topladığı sırada ağaçtan düşen 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Mudurnu'nun Çağşak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Çalın (63) evinin bahçesindeki kiraz ağacına çıkarak, kiraz toplamaya başladı. Yaşlı adam, bir süre sonra dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Çalın'ın düştüğünü gören yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüsamettin Çalın, kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. - BOLU