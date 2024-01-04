Bolu\'da Kontrolden Çıkan Tırın Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan karayolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynalıkaya geçidinden geçen İbrahim Ç. idaresindeki 34 HG 7646 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır makaslayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü İbrahim Ç. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İbrahim Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - BOLU