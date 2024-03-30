Bolu'da korkutan yangın: Alevler yan eve sıçradı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan eve de sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı.
Mudurnu ilçesinde Büyük Cami Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı. Şaban Gümüş'e ait evde çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan Nezaket Özdemir'in evine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken yaralanan ve dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle 2 evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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