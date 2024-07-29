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Bolu'da kuru otların bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınlarında bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Köydeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BOLU