Bolu'da Midibüsle Çarpışan Otomobil Ezildi, Sürücü Yaralandı

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Bolu'da midibüsle çarpışan otomobil, midibüs ve kamyonun arasında kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu yolunda Doğancı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Aydoğan A. idaresindeki 14 AAJ 131 plakalı otomobil, İbrahim U. yönetimindeki yolcu midibüsü ile kavşakta çarpıştı. Midibüsün sürüklediği otomobil, kamyona çarptı. Midibüs ile kamyon arasında kağıt gibi ezilen otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için hastaneye kaldırıldı. - BOLU