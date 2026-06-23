Bolu\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin kaldırım taşına çarpıp metrelerce savrulması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu şehir merkezinden Gölköy istikametine seyir halinde olan Hakan Özdemir (45) idaresindeki 01 ANC 826 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet yol kenarındaki kaldırım taşına şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsü Hakan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Hakan Özdemir'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. - BOLU