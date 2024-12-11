Bolu'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bolu\'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Bolu'da yola aniden çıkan yayaya motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasında.

11.12.2024 15:03
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Bolu'da gece saatlerinde aniden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden Burak K. idaresindeki 14 ET 278 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Cahit Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü park halindeki bir araca doğru savruldu. Kazada Cahit Ü. ve Burak K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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