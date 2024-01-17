Bolu\'da ORKÖY Projesi Kapsamında 31 Köye 11 Milyon Lira Kredi Verildi

Bolu'da ORKÖY projesi çerçevesinde 31 köyde bulunan 53 farklı aileye 11 milyon 114 bin lira kredi verildi. Verilen kredinin 2 milyon 222 bin lirasının hibe olduğu ifade edildi.

Bolu'da ORKÖY projesi çerçevesinde, 12 köyde bulunan 13 aileye traktör, 16 köyde 24 aileye tomruk çekme vinci (tambur) ile 3 köyde 16 aileye kesim motoru ve koruyucu ekipman kredisi desteği verildi.

12 köyde 13 aileye verilen traktör temini için 7 milyon 600 bin lira kredi kullandırıldı, bu kredilerin 1 milyon 520 bin lirası hibe olarak verildi. 16 köyde 24 aileye verilen tomruk çekme vinci (tambur) temini için 3 milyon 120 bin lira kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 624 bin lirası hibe olarak verildi. 3 köyde 16 aileye kesim motoru ve koruyucu ekipman temini için 394 bin lira kredi kullandırıldı bu kredilerin 78 bin lirasının hibe olarak verildiği bildirildi.

Bolu'da üretim mekanizasyon projeleri çerçevesinde toplamda 31 köyde 53 aileye verilen 11 milyon 114 bin lira kredi desteğinin 2 milyon 222 bin lirasının hibe olarak verildiğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk vatandaşların faizsiz olarak verilen bu kredileri, traktör için 7 yıl vade, tambur ve kesim motoru ve koruyucu ekipman için 5 yıl vade ile geri ödeyeceklerini belirtti. - BOLU