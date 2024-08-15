Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi

Bolu\'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi

Bolu Göynük ilçesinde çıkan orman yangını 2 saat boyunca devam ediyor. Yangını söndürmek için çevre illerden destek istenirken 2 köyün tahliye edildiği öğrenildi.

15.08.2024 17:06
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Bolu'da ormana sıçrayan ve geniş alana yayılan yangın 2 saat boyunca devam ediyor. Yangını söndürmek için çevre illerden destek istenirken 2 köyün tahliye edildiği öğrenildi.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar Köyü mevkiinde saat 12.40 sıralarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz sevk edildi. Dört bir koldan söndürme çalışmaları devam ederken havadan da helikopter yangına müdahale ediyor. Yangının geniş alana yayılarak büyümesi sebebiyle havadan destek için çevre illerden helikopter geleceği öğrenildi.

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı.

Ekiplerin söndürme çalışması 2 saattir sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika

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