Bolu'da Orman Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

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Bolu'da iki ilçe arasında başlayan anız yangını ormana sıçradı. Mudurnu-Göynük ilçe sınırında büyüyen orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının dumanları gökyüzünü kapladı.

15.08.2024 16:13
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Bolu'da 2 ilçe arasında orman yangını başladı: Dumanlar gökyüzünü kapladı

BOLU - Bolu'da iki ilçe arasında başlayan anız yangını ormana sıçradı. Mudurnu- Göynük ilçe sınırında büyüyen orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Alanköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük-Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Alanköy Köyü'nde öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Orman Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Son Dakika

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