Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Bolu\'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kızılağıl köyünde çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bolu'nun Kızılağıl köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüyen alevlere karşı orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi aralıksız sürüyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan yangın ve ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesi dron ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan alevlere müdahale etmek için Bolu'nun Gerede ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kızılağıl, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye’den İsrail’in Ebu Zuhur saldırısına kınama Türkiye'den İsrail'in Ebu Zuhur saldırısına kınama
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı
Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ın bonservisini belirledi Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi
TFF’ye meydan okumuştu PFDK’dan Mahmut Uslu’ya kötü haber TFF'ye meydan okumuştu! PFDK'dan Mahmut Uslu'ya kötü haber

15:09
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın golcüsü Premier Lig’e gitti
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
15:04
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi
14:42
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
14:35
İsrail’in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
14:24
Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran sözler O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
14:01
Alihan Kuriş’in ’gizli hat’ oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 15:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.