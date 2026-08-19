Bolu\'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Bolu'nun Kızılağıl köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü sınırlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle yayılarak büyüyen alevlere karşı orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi aralıksız sürüyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan yangın ve ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesi dron ile saniye saniye görüntülendi. Öte yandan alevlere müdahale etmek için Bolu'nun Gerede ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.