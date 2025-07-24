Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yüzüncü Yıl köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk kümeslerinin bulunduğu bölgede başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olayın ardından bölgeye, 1 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğünden 35 personel, 9 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 grayder, Bolu Belediyesi itfaiyesinden 2 personel, 20 tonluk su tankeri, Taşkesti Belediyesi itfaiyesinden 2 personel, 10 tonluk su tankeri, Göynük Belediyesi itfaiyesinden 2 personel, 8 tonluk su tankeri, Mudurnu Belediyesi itfaiyesinden 2 personel 1 arazöz ve 1 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi. Köylüler de traktörlerine bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - BOLU