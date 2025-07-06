Bolu\'da Orman Yangınına Büyük Müdahele

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 160 personel ve 5'i helikopter olmak üzere 45 araçla müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Karaardıç köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormanın büyük bir kısmını sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 160 personel ile 5 yangın söndürme helikopteri ve toplam 45 araçla alevlere müdahale sürüyor. Yangına destek amaçlı çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu an için yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için de evlerini boşaltma kararı verilmedi. Öte yandan, köylüler ise traktörleriyle taşıdıkları su tankerleriyle ekiplere destek olmak büyük çaba sarf ediyor. Helikopter desteğinin karanlık çökmesiyle ara verilmesi beklenirken, ekiplerin alevleri söndürmek için karadan çalışmaları devam ediyor. - BOLU