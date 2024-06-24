Bolu'da Ot Biçme Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlada Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Ot Biçme Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlada Yangına Neden Oldu

Bolu'nun Yenisefa köyünde bir vatandaşın ot biçme makinesiyle yaptığı çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlar, tarlaya sıçrayarak yangına neden oldu. Yangın, hızla büyümesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Tarlanın büyük bir kısmı ise küle döndü.

24.06.2024 18:09
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Bolu'da ot biçme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle tarlada yangın çıktı. Yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yenisefa köyünün merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasının kenarındaki yabancı otları temizlemek için bir vatandaş ot biçme makinesiyle çalışmalara başladı. Temizlik esnasında ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Kıvılcım sıçrayan tarlada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle tarlanın büyük bir kısmı küle döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Ot Biçme Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlada Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Ot Biçme Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlada Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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