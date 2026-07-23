Bolu'da otluk alanda yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da otluk alanda yangın büyümeden söndürüldü

Bolu\'da otluk alanda yangın büyümeden söndürüldü
23.07.2026 18:29
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Bolu'da mahalle sakinleri, otopark içindeki yangını büyümeden söndürdü, itfaiye ekipleri geldi.

Bolu'da bir otoparkta otluk alanında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta üzerinde bulunan bir otoparkın içindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların alev alev yandığını gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin büyümesinden ve çevreye sıçramasından endişe eden esnaf ve mahalle sakinleri zaman kaybetmeden harekete geçti. Çevredeki vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden kova ile su taşıyarak alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir vatandaşın da evinin balkonundan uzattığı su hortumuyla yangına müdahale etmesi dikkat çekti. Vatandaşların el birliğiyle yaptığı müdahale sayesinde alevler, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgeye gelen ekipler ise alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da otluk alanda yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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