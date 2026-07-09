Bolu'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı

Bolu\'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı
09.07.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 47 yaşındaki Beyazıt Sürmeli hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dün yolcu otobüsünün bariyerlere ve dinlenme tesisi tabelasına çarpması sonucu ağır yaralanan 47 yaşındaki Beyazıt Sürmeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 14 kişiden 11'i taburcu edilirken, 3'ünün tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otobüs, daha sonra dinlenme tesisi girişinde bulunan tabelaya vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan 15 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye durumu ağır olarak sevk edilen yolculardan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Beyazıt Sürmeli (47), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürmeli'nin cenazesi, yarın memleketinde cuma namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, kazada yaralanan diğer 14 kişiden 11'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Bolu, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:11:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.