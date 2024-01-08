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Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu-Taşkesti kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu\'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
08.01.2024 - 12:40,
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Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Taşkesti kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti ilçesine seyreden Emre Sefa B. idaresindeki 14 EE 305 plakalı otomobil, Çavuşderesi köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Emre Sefa B., yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


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