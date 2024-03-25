Bolu\'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2\'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

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Bolu'da otomobilin şarampole uçarak ters döndüğü kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Feruz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki 14 ER 655 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü ile Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BOLU