Bolu'da otomobil sürücüsü trafik kavgasında 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil sürücüsü trafik kavgasında 180 bin lira ceza aldı

Bolu\'da otomobil sürücüsü trafik kavgasında 180 bin lira ceza aldı
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Bolu'da trafikte sinyal verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilinden inerek motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışan sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Bolu'da trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilinden inerek motosiklet sürücüsüyle kavgaya karışan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 22 Ağustos'ta Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında, sinyal verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, tek şeritli yolda motosikletin önünde durdu. Otomobilden inen 3 kişi ile motosiklet sürücüsü arasındaki sözlü tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişiler, motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavganın büyümesi önlendi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Yaşanan tartışma ile çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

180 bin lira ceza

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, otomobilden inerek kavgaya karışan sürücüyü tespit etti. Sürücüye, araçtan inerek kavgaya karışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da otomobil sürücüsü trafik kavgasında 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da otomobil sürücüsü trafik kavgasında 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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